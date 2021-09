Polexit? Kowalski: Unia Europejska nas łupi

- W mojej ocenie Polska, jako suwerenne państwo, powinna należeć do tych organizacji, które realizują polskie interesy. Jeśli uznamy, że polskie interesy nie mogą być zrealizowane przez Unię Europejską, bo UE ingeruje w polski porządek konstytucyjny, narzuca nam np. korzystanie z gazu zamiast polskiego węgla(...), to trzeba zadać sobie pytanie, czy UE jest dobrym miejscem dla Polski - powiedział w Radiu Plus poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.