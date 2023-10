Polak zaginął w Himalajach. Trwa akcja ratunkowa

Minimalne szanse Polaka na przeżycie

Miejscowe władze zapowiedziały w poniedziałek rano, że jeśli pogoda na to pozwoli, poszukiwania zostaną wznowione. "Nasz naziemny zespół alpinistów również znajduje się w pobliżu lokalizacji zaginionego pilota i być może w końcu będzie w stanie do niego dotrzeć" - powiedział redakcji Times of India jeden z miejscowych urzędników.