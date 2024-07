Polak z ważną rolą w NATO? "Dochodzi do zakulisowych targów"

Dziennikarze dodają, że problematyczne mogło być to, że Szatkowski był popierany przez Pałac Prezydencki, a Bugajski przez koalicyjny rząd. "Do tego minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak na pewnym etapie grillował Szatkowskiego w kwestii dostępu do informacji niejawnych, sugerując, że są wokół niego jakieś niejasności" - czytamy.