Polak wpadł do szwajcarskiego wodospadu. Tragiczny finał

30-letni Polak wpadł w sobotę do wodospadu na rzece Thur w Szwajcarii. Do akcji ratunkowej zaangażowano służby, a także specjalistyczny sprzęt, w tym koparkę gąsienicową. Niestety finał poszukiwań był tragiczny. Jak zwracają uwagę media, to nie pierwszy śmiertelny wypadek w tym miejscu.