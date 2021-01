Polak w śpiączce w Anglii. Szpital w Plymouth wydał oświadczenie

- Przypadek R.S. jest dla nas bardzo smutny (...). Jego mózg pozbawiony był tlenu przez co najmniej 45 minut. Początkowo był w śpiączce, ale teraz przeszedł do stanu wegetatywnego, z niewielką szansą przejścia do niskiego poziomu minimalnej świadomości - wskazuje rzecznik prasowy szpitala w Plymouth.

Polak w Anglii ma szanse na powrót? Gowin: nie będziemy wywierać presji na rodzinie

Polak w śpiączce w Anglii. Paszport dyplomatyczny w Londynie

- Nadal zapewniamy pełną opiekę, tak jak robimy to wszystkim pacjentom pod koniec życia. Wyrażamy słowa współczucia dla pacjenta i członków jego rodziny. To bardzo trudna i tragiczna sytuacja dla wszystkich zaangażowanych - przekazuje rzecznik brytyjskiego szpitala.

Jak ustaliła Wirtualna Polska polski ambasador w Londynie otrzymał paszport dyplomatyczny dla pana Sławomira, dzięki czemu mężczyzna będzie mógł powrócić do ojczyzny. - To dopiero początek do dalszych starań, teraz przygotowywane jest wystąpienie do rządu brytyjskiego, aby to uprawomocnić - potwierdził w programie "Newsroom" WP neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz. - To zupełny precedens, takiej sytuacji jeszcze w tych działaniach dyplomatycznych jeszcze nie było - dodał poseł Porozumienia.