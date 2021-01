Polak w śpiączce w Anglii. Kontrowersyjny wpis Krystyny Pawłowicz

W sobotę wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł poinformował, że wystąpił do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii z wnioskiem o przekazanie naszego rodaka do Polski, a do ministra zdrowia tego kraju z wnioskiem o ponowne przyłączenie go do aparatury podtrzymującej życie.