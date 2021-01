Wielka Brytania. Polak w śpiączce. Terlikowski komentuje. "Nieoczywista sprawa"

"Zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Mężczyzna doświadczył ciężkiego i nieodwracalnego, związanego z długotrwałym niedotlenieniem uszkodzenia mózgu" - przypomina we wpisie na Facebooku Tomasz Terlikowski.

Katolicki publicysta zwraca również uwagę na fakt związany z ewentualnym transportem Polaka do kraju. Zastanawia się, dlaczego lekarze, skoro "nie chcą podtrzymywać terapii, to nie chcą również zgodzić się na transport do Polski". Jego zdaniem ich intencja również nie jest możliwa do ustalenia bez dostępu do specjalistycznej wiedzy.