Polak uwięziony w azjatyckim piekle. "Pracował cały rok, by wyjechać na wakacje"

Przepełnione, przypominające kurniki cele z ograniczonym dostępem do wody i straszna duchota. W takich warunkach od ponad dwóch miesięcy przebywa Jakub Skrzypski. W jego uwolnieniu z indonezyjskiego aresztu pomagają polscy pisarze Jakub Żulczyk i Szczepan Twardoch.

Polak został aresztowany 26 sierpnia w Papui Zachodniej. Został oskarżony o przestępstwa "aktu zdrady" przeciwko państwu indonezyjskiemu. Zarzucano mu m.in. handel bronią i grożono 20 latami więzienia, ale na razie indonezyjskie władze wycofały się z najpoważniejszych zarzutów. Polaka przewieziono do aresztu w Jayapurze, a kilka dni temu przeniesiono do podobnego ośrodka w górskiej miejscowości Wamena. – To prawdopodobnie celowe działanie, by utrudnić obrońcom życie. Do tego aresztu można tylko dolecieć samolotem. Wygląda na to, że czeka nas proces pokazowy w papuaskiej dżungli – mówi Sobiela.