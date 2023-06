PiS poparło tu 45 procent. Oto co mówią o drożyźnie w sklepach

- W okolicy były jeszcze dwa inne sklepy. Jeden - dosłownie tu obok - wykosiła konkurencja. Drugi, trochę dalej, też jest już zamknięty. Właścicielce nie opłacało się go prowadzić. Zaraz do nich dołączą następne. Mnie to nie dziwi, bo koszty wszystkiego bardzo wzrosły. Nie mamy szans konkurować cenowo z dyskontami, które mają bardzo niskie hurtowe ceny. A każdy zamknięty sklep to utrata stanowiska pracy. To przekłada się na kierowców, dostawców, hurtowników i całą gałąź spożywczą. My jesteśmy polskim biznesem, a dyskonty wywożą pieniądze za granicę - dodaje.