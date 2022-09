Polacy rzucili się na chrust. Są dane Lasów Państwowych

Lasy Państwowe dementują plotki

Rzecznik Lasów Państwowych podkreślił, że nie są prawdziwe informacje, jakoby Lasy miałby wyprzedać ponad 80 proc. drewna opałowego zaplanowanego do pozyskania na ten rok. - Drewno opałowe pozyskuje się niejako przy okazji głównego pozyskania drewna do celów użytkowych. Opał to drewno albo zbyt cienkie, albo obarczone wadami, przez co nie nadaje się na przerób. Opał pojawia się wraz z prowadzonym pozyskaniem - powiedział Michał Gzowski.