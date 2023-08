Polacy ruszyli nad morze. Olbrzymie korki

Pogoda w ostatnich tygodniach nie rozpieszczała. Od kilku dni mamy jednak powolny powrót lata, co zachęciło Polaków do podróżowania. Zwłaszcza, że 15 sierpnia mamy święto Matki Boskiej Zielnej. Oznacza to, że przy wzięciu wolnego poniedziałku możemy cieszyć się 4-dniowym weekendem.