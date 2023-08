Koszmar wczasowiczów? Szykuje się nagły zwrot

Czechów coraz więcej

To, że czescy turyści podbijają nadmorskie kurorty, potwierdzają badania wykonane przez Północną Izbę Gospodarczą. Izba podaje, że "tylu turystów z Czech w Polsce nie było jeszcze nigdy, a wzrost zainteresowania rok do roku to wskaźnik od 25 do nawet 40 procent w niektórych obiektach".