Polacy ratunkiem dla Niemiec: wschodnie Niemcy się wyludniają i zdaniem mediów możemy pomóc

Polacy ratunkiem dla Niemiec: wschodnie Niemcy od lat się wyludniają, gdyż coraz więcej młodych osób emigruje na zachód. Zdaniem mediów rozwiązaniem problemu mogą być polskie rodziny.

Polacy ratunkiem dla Niemiec

Polacy w Niemczech nadzieją zachodnich mediów

Zdanie autora artykułu podzielił burmistrz Loecknitz, Detlef Ebert. Jego zdaniem Polacy stanowią ratunek dla rejonu i to właśnie dzięki nim na terenie miejscowości widać „kwitnące krajobrazy", podczas gdy w innych częściach landu domy popadają w ruinę. Według burmistrza na dzień dzisiejszy okolicy stały się, niemalże jak przed wojną, przedmieściami Szczecina. Warto zaznaczyć, że Loecknitz liczy 3218 mieszkańców, 1000 uczniów, trzy otwarte siedem razy w tygodniu supermarkety oraz dwa przedszkola. Podkreśliła także, iż bez Unii Europejskiej, Polaków i Szczecina sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. W Loecknitz i okolicach pracuje wiele polskich nauczycieli oraz lekarzy. Mimo to, obecność Polaków na terenie wschodnich Niemiec doprowadziła do wielu konfliktów. Sam Ebert wspomniał sprawę z 2015 roku, kiedy po stronie niemieckiej w wyborach lokalnych, jeden z okręgów wygrała niechętna imigrantom Alternatywa dla Niemiec. Wówczas w radzie Loecknitz dwa mandaty zdobyli politycy skrajnie prawicowej NPD, a podczas spotkania z Polakami i uchodźcami doszło do agresji neonazistów, którzy wykrzykiwali obraźliwe hasła. Burmistrz jest jednak zdania, że choć nie wszystko konflikty zostały rozwiązane, wszystko zmierza w dobrym kierunku i można zaobserwować „coraz więcej przyjaźni”.