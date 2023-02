Polacy odkryli skarb wart 150 tys. funtów

- Może powinienem siedzieć cicho, ale byłem tak szczęśliwy. Dla mnie te monety są wyjątkowe. To małe kawałki srebra, ale także kawałki historii. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co w końcu znaleźliśmy. Wyjechałem na ten festiwal odpocząć, bo mam troje małych dzieci. Można śmiało powiedzieć, że to nie był odpoczynek. Nadal czuję emocje. To niesamowite - dodał Fijałkowski.