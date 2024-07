Polacy ocenili rząd Tuska. "Do tej pory to tylko obietnice"

- Nie mam za co chwalić rządu Tuska. Moim zdaniem nie zrobił nic, co zapadłoby mi w pamięć. Nie ma żadnego sukcesu. Wiem natomiast, co mu się nie udało, a obiecywał. Przed wyborami zapewniał, że kiedy obejmie władzę benzyna na stacjach benzynowych będzie kosztowała 5,19 zł. Paliwa w takiej cenie nigdzie nie ma. Za to mam do niego żal - narzeka natomiast pan Przemysław z Łodzi.