Polacy ocenili Dudę. Niezadowolenie wzrasta

W przypadku władz lokalnych, ich notowania są lepsze niż w marcu i podobne do tych z lutego. Obecnie, 71 proc. badanych dobrze ocenia działalność samorządowców w swojej miejscowości, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu do marca. Negatywną ocenę wyraża 20 proc. respondentów, co stanowi spadek o 3 punkty procentowe.