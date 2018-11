Polacy nie są zadowoleni ze słów Tuska o "współczesnych bolszewikach". Chcą przeprosin

Aż 41 proc. osób w badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla portalu rp.pl uznało, że Donald Tusk powinien przeprosić za wygłoszone w przeddzień Święta Niepodległości słowa o "współczesnych bolszewikach". Ale do tego najprawdopodobniej nie dojdzie.

- Gdy Polacy liczyli na siebie, to zawsze wygrywali. Skoro Piłsudski pokonał bolszewików, to wy dacie rade pokonać współczesnych bolszewików. Brońcie praw i wolności, to jest wasze zadanie - powiedział podczas wykładu w Łodzi Donald Tusk.