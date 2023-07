Polacy nie mogą wrócić z Grecji. Firmy na nich oszczędzają? "Nie wykluczam"

Nie wszyscy Polacy czują się odpowiednio potraktowani przez biura turystyczne, z którymi polecieli do Grecji. Twierdzą, że powrót do kraju jest utrudniony. - Będziemy działać tak, żeby te firmy dociskać po to, by zrealizowały swoje obowiązki - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller.