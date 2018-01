"Polacy mordowali swoich Żydowskich sąsiadów". Dziennikarka zszokowała swoim wpisem

Dziennikarka Eliza Michalik zamieściła ostry wpis, odnoszący się do konfliktu Polski z Izraelem. Stwierdziła, że "Polacy mordowali swoich Żydowskich sąsiadów w sposób zorganizowany".

"Ordynarne kłamstwo, a oprócz tego ciekawa sprawa. Łatwo napisać, że to Polacy mordowali, za to przymus ze strony nazistow (o Niemcach ani słowa). Skąd taka nienawiść do własnego narodu?" - napisał jeden z internautów.