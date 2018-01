Kukiz odpowiada izraelskiemu politykowi. "Pan oszalał?"

Szef ugrupowania Kukiz'15 odniósł się do słów Jaira Lapida, lidera liberalnej partii Jest Przyszłość. Izraelski polityk ostro potępił zmiany w ustawie o IPN, które m.in. penalizują słowa o "polskich obozach śmierci". Lapid twierdzi, że "polskie obozy śmierci" istniały, a nowe zapisy w prawie mają jedynie "wybielić" Polaków.

"Niemcy to naród praktyczny"

Polski polityk odniósł się także do argumentu o polskich bandytach, którzy pomagali Niemcom mordować Żydów. Zdaniem Kukiza "w każdej nacjii i w każdym narodzie znajdą się bandyci, zwyrodnialcy i dewianci, którzy okres wojny wykorzystają albo po to, by spełniać swe dewiacje, po to by się bogacić, albo z innych, obcych mu względów". Lider Kukiz'15 podkreślił, że "generalizowanie i stawianie Polaków na równi z niemieckimi nazistami jest zbrodnią".