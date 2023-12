Polacy mają problem ze zidentyfikowaniem elektroodpadów

"Gdybym miała zamiar kupić nową szczoteczkę elektryczną, a chciałabym oddać starą, którą mam w domu, to mogę to zrobić. To dotyczy każdego elektroodpadu. Oczywiście, warto wcześniej uprzedzić sprzedawcę, jeśli ten towar jest dostarczany do nas do domu, ale i tak ma on obowiązek taki elektroodpad od nas przyjąć" - zauważa Monika Wyciechowska.