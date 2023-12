Polacy dopłacą do składek dla gwiazd? Prezent od odchodzącego rządu

- Większość ludzi patrzy na artystów przez pryzmat celebrytów, ale to są wyjątki. Z badań przeprowadzonych przez niezależny Uniwersytet SWPS na populacji polskich artystów wynika, że w szacowanej obecnie na ok. 65 tys. grupie społecznej ok. 60 proc. ma przychody poniżej średniej krajowej, a ok. 30 proc. - poniżej minimalnego wynagrodzenia - zwróciła uwagę Chorosińska, minister kultury w rządzie Mateusza Morawieckiego, którego misja prawdopodobnie zakończy się w poniedziałek.