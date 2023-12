Nowa minister kultury pokazała majątek. Co posiada Dominika Chorosińska?

I tak np. Dominika Chorosińska - dotychczasowa posłanka i nowa minister kultury w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego ma skromne oszczędności. To tylko 20 tys. zł w gotówce i na kontach. Ma za to dwa mieszkania - jedno o powierzchni 92 metrów kwadratowych o szacowanej wartości 600 tys. zł, drugie o powierzchni 42 metrów kwadratowych o wartości 300 tys. zł. Do drugiej nieruchomości przynależy też działka rolna, o wartości 180 tys. zł.