Pół Polski na pomarańczowo i czerwono. Są najwyższe stopnie ostrzeżeń

"W dzień miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w południowej i wschodniej połowie kraju. Suma od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm. Miejscami grad. Temperatura od 20 st. C nad morzem do 31 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silny" - napisano.