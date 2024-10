Pokojowa nagroda Nobla. Znamy laureata

Uzasadnienie nagrody

"Ci historyczni świadkowie pomogli wygenerować i skonsolidować powszechny sprzeciw wobec broni jądrowej na całym świecie, czerpiąc z osobistych historii, tworząc kampanie edukacyjne oparte na własnych doświadczeniach i wydając pilne ostrzeżenia przed rozprzestrzenianiem się i użyciem broni jądrowej. Hibakusha pomagają nam opisać to, co nieopisalne, pomyśleć to, co nie do pomyślenia, i jakoś pojąć niezrozumiały ból i cierpienie spowodowane bronią jądrową" - informuje komitet.