Pokłócili się o tort. Tło zbrodni w Starogardzie Gdańskim przeraża

Zwykły, rodzinny grill

- To był zwykły, rodzinny grill. Nic złego tam się nie działo. Wszyscy się dobrze bawiliśmy, łowiliśmy też ryby. Ale Szymon zszedł do nas tylko na 20 minut. Mama zapytała go wtedy, czy chce kawałek tortu. Odpowiedział, że wciąż go o coś pyta, a on nigdy nic nie chce i ma się do niego nie odzywać. A teraz, z tego co słyszałam, zeznał, że ona się źle do niego odzywała. To nieprawda. Ona się go bała, omijała go - zaznacza Martyna.