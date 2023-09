Pokazali paragony za wyprawkę szkolną. Suma zwala z nóg

"Mamy to szczęście, że podręczniki odkupimy od starszego o rok kolegi. To zdecydowanie pozwoli przyoszczędzić. Za same nowe podręczniki musiałabym zapłacić z 600 zł, lekką ręką" - pisze w wiadomości do redakcji pani Ewa. Za swoje zakupy zapłaciła dokładnie 363,74 zł. Jak sama przyznaje, to jeszcze nie koniec wydatków.