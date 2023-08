Finowie w szkole nie oceniają, tylko się bawią. Polska szkoła dużo mogłaby się od nich nauczyć

Co ważne, nauczyciele w tym liczącym niewiele ponad 5,5 mln obywateli kraju są niezwykle szanowani. Wystarczy dodać, że dziennie w szkole spędzają tylko 4 godziny, za to dwie w tygodniu muszą poświęcić na rozwój zawodowy. Przy czym wszelkie szkolenia i kursy są w pełni finansowane przez państwo. To, co różni fiński model od polskiego systemu edukacji, to także ograniczona do absolutnego minimum kontrola pracy nauczyciela. W Finlandii nie ma instytucji kuratorium, zatwierdzanych przez rząd szczegółowych podstaw programowych, nauczyciele nie muszą też prowadzić dzienników.