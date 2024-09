Pokazał włamanie krok po kroku. Szczera relacja złodzieja

Uderza jednak i w odmienne tony. Wyjaśnia swoim widzom w internecie, że ma trudną sytuację, dlatego życie zmusiło go do tego skoku na Żabkę. - Kochani, tylko nie każcie mi płacić za szybę i za to jedzenie - prosi, wyjaśniając przy okazji, że ma tylko 1200 złotych renty i nawet nie ma jak wynająć kąta.