"Pojedynek na argumenty". Imam wzywa księdza Oko do dyskusji

Imam Arek Miernik mówi "dość" i wzywa księdza Dariusza Oko do publicznej dyskusji na temat islamu. - Słowa pana Oko opierają się na emocjach, nie są merytoryczne. Często rozmija się z faktami. A ja chciałbym, żeby odniósł się właśnie do faktów - mówi. Zaakceptował propozycję, aby dyskusja odbyła się w Wirtualnej Polsce.

Z tym, co mówi ks. Oko nie zgadza się imam Arek Miernik. - Słowa pana Oko opierają się na emocjach, nie są merytoryczne. Często rozmija się z faktami. A ja chciałbym, żeby odniósł się właśnie do faktów. W dyskusji moglibyśmy zmierzyć się na argumenty – wyjaśnia nam imam.

Imam wezwał więc publicznie księdza do dyskusji. Zrobił to w mediach społecznościowych, podkreślając przy tym, że właśnie tam odbyłaby się rozmowa. "Debata toczyłaby się tylko między nami, ale każdy będzie mógł ją czytać i śledzić" - napisał.

- W Polsce dyskusja publiczna o islamie kuleje pod wieloma względami. Ma służyć sianiu strachu, bo tego chcą obecnie rządzący. Z muzułmanów robi się instrument gry politycznej. Myślę, że gdyby ksiądz się zgodził to może w końcu ta wieża nieprawdy by drgnęła. Może to jakiś sposób, by przestać podsycać islamofobię. Chętnie porozmawiałbym też z innymi, którzy źle mówią o mojej religii, ale myślę, że pan Oko jest najbardziej symboliczny, bo jest przedstawicielem kościoła katolickiego – wyjaśnia Miernik.