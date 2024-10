Pojechał na ryby. Tragiczna śmierć wędkarza

Służby zaalarmował świadek, który spacerował brzegiem Wisły na wysokości miejscowości Bobrowniki koło Lipna (woj. kujawsko-pomorskie) i zauważył, jak wędkarz znajdujący się w łodzi wpada do rzeki. Mężczyzna wezwał na pomoc straż pożarną. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 10.10.