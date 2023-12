Pojazd Żandarmerii Wojskowej roztrzaskany. Groźny wypadek pod Piszem

O sporym szczęściu mogą mówić uczestnicy wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej numer 58 na trasie Pisz-Biała Piska w województwie warmińsko-mazurskim. Audi A8 zderzyło się tam z busem należącym do Żandarmerii Wojskowej. Oba pojazdy nadają się już tylko do kasacji. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie zginął.