Zaczęli zmiany od domu Kaczyńskiego. Najbliżsi sąsiedzi są wściekli

- My to deklarowaliśmy jako formacje tworzące dzisiejszą koalicję rządzącą, że policjanci wrócą do prawdziwej pracy, że nie będą agencją ochroniarską jakiegokolwiek polityka. Myślę, że pierwsze efekty są już dostrzegane - przekazał w piątek Marcin Kierwiński, szef MSWiA, któremu podlega policja.