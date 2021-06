Pojawił się nad Wisłą! "Takiego okazu jeszcze nigdy nie spotkałem"

Sęp Kasztanowaty pod Warszawą. "Takiego okazu nie spotkałem"

- Lubię chodzić w to miejsce, bo jest tam mało ludzi, a dużo ptaków. Ale takiego okazu jeszcze nigdy nie spotkałem - dodał Jajko. Jak podkreślił, sęp siedział w otoczeniu wron. Jak przyznał, w pierwszej chwili sam nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył.