Poirytowany poseł do dziennikarki: "Niech pani opluje konstytucję"

Suwerenna Polska domaga się debaty ws. wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara - poinformował w poniedziałek w Sejmie poseł Jacek Ozdoba. Podczas konferencji prasowej na ten temat poseł oburzył się, kiedy dziennikarka TVN24 poprawiła jego słowa. - To, że ma pani gdzieś konstytucję, to my mamy zupełnie inne zdanie - rzucił w kierunku reporterki.