List otwarty do Bodnara. "Wzywam pana do dymisji"

Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego napisał list otwarty do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Sędzia zarzuca szefowi resortu, że ten "próbuje narzucać swoje polityczne cele". Jednocześnie Zaradkiewicz wezwał Bodnara do podania się do dymisji.