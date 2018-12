Pogrzeb śp. Jolanty Szczypińskiej. Znamy datę

Pogrzeb śp. Jolanty Szczypińskiej odbędzie się najprawdopodobniej 17 grudnia – dowiaduje się nieoficjalnie WP w Biurze Prasowym Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie. Zmarła kilka dni temu poseł PiS zostanie pochowana w rodzinnym Słupsku.

Osobiste zaangażowanie prezesa

Stan posłanki się pogarszał, a lekarze byli bezradni. Szczypińska była z zawodu pielęgniarką i doskonale zdawała sobie sprawę ze swojego stanu zdrowia. Dlatego już kilka tygodni temu zadzwoniła do wszystkich polityków PiS, z którymi miała kontakt, by się z nimi pożegnać. – Nie wierzyłem wtedy, że to będzie nasza ostatnia rozmowa. Powiedzieć, że była wrażliwym i dobrym człowiekiem, to jakby nic nie powiedzieć. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... – napisał w weekend na Facebooku wiceminister Paweł Szefernaker.