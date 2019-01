Pogrzeb Pawła Adamowicza pod specjalnym nadzorem. Ekspert wyjaśnia

Sobotnie uroczystości pogrzebowe prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mają się odbyć pod specjalnym nadzorem służb. - To, że wokół wydarzeń w Gdańsku było tyle emocji, powoduje potencjalne zagrożenia - przyznaje w rozmowie z WP Krzysztof Liedel, specjalista w zakresie terroryzmu.

Co to oznacza w praktyce? - To wiąże się z tym, że zostaną wprowadzone konkretne obostrzenia jeśli chodzi o kontrole, legitymowania, sprawdzenia uczestników wydarzenia - mówi Wirtualnej Polsce ekspert ds. terroryzmu Krzysztof Liedel. W związku z tym na miejscu ma się pojawić więcej funkcjonariuszy - nie tylko policji, ale także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerii Wojskowej. - Myślę też, że na pewno w tej sytuacji na miejscu będzie więcej policjantów i funkcjonariuszy ABW po cywilnemu. Na pewno ten poziom wiąże się również z konkretnymi procedurami Służby Ochrony Państwa. Ochrona urzędników państwowych też będzie wzmocniona - wyjaśnia ekspert.

Naśladownictwo i chęć zemsty

- Stopień alarmowy zawsze wybiera się na podstawie analizy ryzyka. Jeśli pojawiają się jakieś informacje, groźby i symptomy świadczące o tym, że wzrasta zagrożenie, to na tej podstawie służby decydują, jaki poziom wprowadzą. To, że wokół wydarzeń w Gdańsku było tyle emocji, to są czynniki, które powodują potencjalne zagrożenia - dodaje Liedel. I uspokaja, że raczej w przypadku pogrzebu Pawła Adamowicza "konkretnych informacji na temat planowanego zamachu nie ma".

- Przy tego typu imprezach jest problem polegający na tym, że to są imprezy skomplikowane w sensie logistycznym. Jest przemarsz, spotkanie w jakimś miejscu, trudno wskazać jeden punkt, w którym mógłby nastąpić potencjalny atak. Nawet jeśli mielibyśmy do czynienia z jakimś napastnikiem, to on po pierwsze zrobi wszystko, żeby dostać się na tę imprezę. To nie jest impreza zamknięta, jest otwarta, więc to nie jest problem. Później decydują względy taktyczne. Jeśli widzi, że jest dużo ludzi i można dokonać jakiegoś ataku to dokona. Ciężko wskazać konkretne miejsce - wyjasnia ekspert.