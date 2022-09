Pogrzeb Elżbiety II. Gdzie oglądać transmisję pochówku królowej?

Pogrzeb królowej Elżbiety - transmisja

Dzień pogrzebu królowej Elżbiety II będzie w całej Wielkiej Brytanii dniem żałoby narodowej. Zgodnie z decyzją króla Karola III, będzie to dzień wolny od pracy. Transmisję z uroczystości pogrzebowych będzie można zobaczyć na całym świecie - wydarzenie to pokaże miedzy innymi brytyjski publiczny nadawca BBC. Według dziennika "The Sun", relacja z pogrzebu królowej Elżbiety będzie prowadzona od wczesnych godzin porannych i zakończy się kilka godzin po ceremonii.