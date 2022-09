Karol III w Pałacu Westminsterskim. "Królowa Elżbieta II była wzorem"

- Jestem głęboko zobowiązany za te wyrazy współczucia, które tak dobrze obejmują to, kim była nasza królowa i co znaczyła dla nas wszystkich. Była wzorem dla wszystkich książąt, co żyją. Gdy stoję tu przed wami, czuję dobrze wagę historii, która przypomina nam o istotnych tradycjach parlamentarnych - powiedział nowy król.