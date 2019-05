Pogrzeb Karola Modzelewskiego. "Wsiadł na kobyłę historii"

Na warszawskich Powązkach trwa pogrzeb Karola Modzelewskiego. Wybitnego historyka, opozycjonistę i jednego z ojców założycieli III RP żegnali politycy, w tym byli prezydenci.

- Karol wsiadł na tę kobyłę historii. Jechał, galopował, zatrzymywał się, ale nie zsiadał. Jechał, choć nie wiedział do końca, gdzie go zaprowadzi - wspominał kolegę z opozycji antykomunistycznej Bogdan Borusewicz.

"Karol Modzelewski dobrze zasłużył się Polsce"

- Chociaż był historykiem, to wiedział, że są takie chwile, kiedy trzeba historię zmieniać. I on to robił. To forma poświęcenia - mówił o Karolu Modzelewskim Bronisław Komorowski. Jak przyznał były prezydent, był on dla jego pokolenia nauczycielem postaw życiowych. - Karol Modzelewski dobrze zasłużył się Polsce - zakończył swoje przemówienie.