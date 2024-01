Pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. "Cieszyła się szacunkiem nawet u przeciwników"

Była posłanką przez 32 lata

Iwona Śledzińska Katarasińska urodziła się w Komornikach niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego 3 stycznia 1941 r. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Była dziennikarką. Należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracowała m.in. w Dzienniku Łódzkim, Głosie Robotniczym i ośrodku Telewizji Polskiej w Łodzi. Od początku lat 80. związana z NSZZ Solidarność i środowiskiem opozycji demokratycznej. W stanie wojennym internowana do 16 grudnia 1981 r. (była wówczas w ciąży). W 1989 r. Śledzińska-Katarasińska w łódzkim oddziale Telewizji Polskiej była w ekipie Studia Solidarność. Od 1989 r. organizowała łódzki dodatek do "Gazety Wyborczej" zostając jego pierwszą redaktor naczelną. Na początku lat 90. ub. w. była wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.