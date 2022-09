Pogrzeb Elżbiety II. Nabożeństwo w Windsorze. Druga część ceremonii pogrzebowej

Windsor - pogrzeb królowej Elżbiety II

Gdy kondukt pogrzebowy dotarł do zamku Windsor, do procesji dołączyli członkowie rodziny królewskiej, w tym król Karol III, książę William, książę Harry, księżniczka Anna, książę Edward i książę Andrzej. Na twarzy brytyjskiego monarchy malował się smutek. Procesja pogrzebowa została doprowadzona do kaplicy świętego Jerzego przy akompaniamencie dud.