Pogrzeb chłopca zamordowanego w Kozłowie

Pogrzeb chłopca zaplanowano na 16:30 w jego rodzinnej miejscowości. Sprawca zabójstwa został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. W areszcie pozostanie co najmniej do 24 czerwca.

Tragedia w Kozłowie

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę wieczorem w domu byłej partnerki 42-latka w Kozłowie. Mężczyznę do domu wpuścił nastoletni syn pary; był tam także młodszy chłopiec z sąsiedztwa. Według relacji policji, mężczyzna metalową pałką pobił 10-latka i swoje dziecko. Zaatakował też matkę 13-latka, która wróciła do mieszkania.