Pogrzeb 10-letniej Kristiny. Po liście odczytanym przez matkę nikt już nie mógł powstrzymać łez

"Nie chcemy koncentrować się na nienawiści, chcemy skupić się na miłości. Odpoczywaj w pokoju mój aniołku, kocham cię na zawsze, twoja mama". Gdy tylko te słowa padły z głośnika, kilkusetosobowy tłum zgromadzony przed kaplicą w Żarowie nie mógł powstrzymać łez.

"Kochana córeczko od dawna chciałam zacząć pisać od siebie do ciebie, a dzisiaj poczułam, że to ten czas. 9 kwietnia, w Wielki Czwartek uświadomiłam sobie, że my, nasza mała rodzinka musieliśmy przejść tak, jak Jezus przez ból i mękę do momentu światła, radości, nadziei i pokoju. Jesteś już taka duża i ciągle rośniesz pod moim sercem. Bardzo jesteś aktywna, pewnie będziesz niecierpliwa i ciekawa życia jak ja" - brzmiał odczytany fragment.