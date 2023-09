"Pogonimy Tuska!". Mejza znowu błysnął

Parlamentarzysta ma też liczne zobowiązania - kredyt mieszkaniowy w Pekao SA (ok. 180 tys. z), kredyt w banku Millennium (ok. 79 tys. zł) oraz pożyczkę od osoby fizycznej (ok. 300 tys. zł). Mejza ujawnił też, że posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w kwocie ok. 60 tys. zł, ale "sprawa w toku", jak dopisał polityk wspierający PiS.