Pogodnie na wschodzie kraju. Możliwy deszcz na zachodzie

Temperatura w niedzielę wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie, 9 st. C w centrum, do 13 st. C na Górnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty - w głębi kraju osiągać będzie prędkość do 55 km/h, a nad morzem do 60 km/h. Wiać będzie z kierunku południowo-wschodniego.