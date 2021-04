Pogoda. Zmiana w prognozach. Ostrzeżenia IMGW. Niekorzystna sytuacja

Pogoda w najbliższych dniach przypomni nam, że o tej porze wiosny, wychodząc z domu, warto pamiętać o tym, aby spojrzeć na termometr. Przed nami bowiem gwałtowne ochłodzenie, które może niektórych zaskoczyć. Są pierwsze ostrzeżenia IMGW.

Zmiana pogody to wynik układów niżów, które już w poniedziałek zaczęły oddziaływać na Polskę. Od zachodu wkracza do nas strefa frontu chłodnego, a jak wyjaśnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komunikacie z ostrzeżeniem przed załamaniem pogody, "niekorzystna sytuacja utrzyma się aż do piątku".

W poniedziałek w zachodnich regionach będzie już tylko od 4 do 7 st. C. Z godziny na godzinę front będzie przesuwał się w głąb Polski, ale w ciągu dnia we wschodnich regionach nadal będzie ponad 15 st.

Załamanie w pogodzie oznacza ochłodzenie, ale też opady deszczu i śniegu. W poniedziałek w Sudetach może spaść do 5 cm białego puchu, a w nocy z poniedziałku na wtorek w Karpatach Zachodnich do 15 cm.

Ostrzeżenia IMGW przed opadami śniegu obowiązywać będą od godz. 14 w poniedziałek w południowych powiatach województwa dolnośląskiego. Z prognozy zagrożeń Instytutu wynika, że alerty mogą zostać rozszerzone na kolejne regiony, a dotyczyć mogę też przymrozków na północy i wschodzie.

Zobacz też: Sputnik V w Polsce? Dr Cessak ujawnia, co ze szczepionką z Rosji

Co ważne, wieczorem śniegu muszą spodziewać się również rejonów położonych niżej. Z kolei na północny zachodzie możliwe są przymrozki, co oznacza, że po opadach chodniki i jezdnie będą oblodzone oraz śliskie.

We wtorek i środę w całym kraju możemy oczekiwać opadów: deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Z prognoz IMGW wynika, że w rejonie Karpat może spaść nawet do 25 cm śniegu w ciągu 12 godzin, a na południu województwa mazowieckiego i w województwie lubelskim do 8 cm.

Pogoda. Ochłodzenie i front za frontem

W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy od 5 do 10 st. C. Jednak podczas przechodzenia frontów, czyli pod chmurami i przy intensywniejszych opadach, spadać będzie nawet do 1-3 st. C - ostrzegają w prognozie dla WP synoptycy biura Cumulus.