Pogoda. Zima opanowała Polskę. Ostrzeżenia IMGW. W górach zagrożenie lawinowe

Synoptycy są zgodni, że śnieg to nie jedyne utrudnienie, które w poniedziałek będzie dawać się we znaki na wschodzie kraju. Zimowego armagedonu dopełni silny wiatr, którego porywy mogą sięgać 60 km/h. W połączeniu ze śnieżycami oznacza to zamiecie, które mogą doprowadzać do całkowitego uniemożliwienia przejazdu niektórymi drogami.