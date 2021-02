Pogoda zgotuje nam kolejną niebezpieczną noc. Są ostrzeżenia IMGW

Pogoda niebezpieczna na południu. Tu również wydano ostrzeżenia IMGW

"W górach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 3 st. C do 6 st. C. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 9 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu" czytamy w wydanym komunikacie.